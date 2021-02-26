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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске будут судить педофила, который несколько лет издевался над падчерицей

Фото: lentachel.ru

происшествия

В Каменске будут судить педофила, который несколько лет издевался над падчерицей

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

В полицию с заявлением обратилась мама 11-летней девочки, которая долгое время не верила, что сожитель совращает ее ребенка.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 26 февраля — «ПИК». Каменским городским прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении каменчанина 1984 г.р. по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

Он обвиняется в том, что с 2013-го по 2020 годы, имея преступный умысел, совершал действия сексуального характера в отношении беспомощного лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, — комментирует старший помощник городского прокурора Наталья Громченко. О том, что ее уже много лет совращает сожитель, каменчанке рассказала сама девочка. Но мама ей не верила. С гражданским мужем у женщины уже был общий ребенок, да и ничего подозрительного мать не замечала.

Поверила женщина только после того, как дочка рассказала о сексуальных ролевых играх, которыми ее заставлял заниматься отчим. Сообразив, что ребенок не может так точно передать интимные предпочтения взрослого мужчины, мать побежала в полицию.
Следствием установлено, что свою падчерицу 2009 г.р. отчим начал совращать, когда ей было без малого пять лет. Он подбирал время, когда никого не было рядом, и заставлял ребенка доставлять ему сексуальное удовольствие, играть в эротические игры, пытаясь вызвать подобный интерес у девочки.
Статья, по которой будут судить каменского педофила, предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.
Ранее мужчина неоднократно был судим за кражи и незаконный оборот оружия, отсидел три года в колонии. По месту жительства характеризуется отрицательно, у врача-психиатра на учете не состоит.

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Автор: 24.02.2021
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