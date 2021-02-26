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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Донецке плюс восемь ковидных пациентов

здоровье

В Донецке плюс восемь ковидных пациентов

В Донецке плюс восемь ковидных пациентов

Елена Жукова
Опубликовано

Согласно информации областного оперштаба по информированию населения о ситуации с коронавирусной инфекцией, за последние сутки в Донецке зарегистрированы восемь случаев заболевания COVID-19.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 26 февраля  – «ПИК».  Всего с начала эпидемии насчитывается 450 инфицированных коронавирусом.
По данным городского оперштаба, из вновь выявленных заболевших только двое госпитализированы, остальные находятся дома и получают амбулаторное лечение.

Рост количества заболевших связан с инфицированием нескольких медработников и дончан, находившихся на лечении в одном из отделений ЦГБ. Состояние всех ковидных пациентов удовлетворительное.

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Автор: 24.02.2021
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