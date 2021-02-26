Согласно информации областного оперштаба по информированию населения о ситуации с коронавирусной инфекцией, за последние сутки в Донецке зарегистрированы восемь случаев заболевания COVID-19.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 26 февраля – «ПИК». Всего с начала эпидемии насчитывается 450 инфицированных коронавирусом.

По данным городского оперштаба, из вновь выявленных заболевших только двое госпитализированы, остальные находятся дома и получают амбулаторное лечение.

Рост количества заболевших связан с инфицированием нескольких медработников и дончан, находившихся на лечении в одном из отделений ЦГБ. Состояние всех ковидных пациентов удовлетворительное.