Это максимальная цена работ на 2021 год в рамках муниципального контракта с исполнителем, который определится по итогам аукциона 9 марта. Средства заложены в городском бюджете.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 26 февраля – «ПИК». Согласно данным портала госзакупок, требуется нанесение вертикальной и горизонтальной разметки на 43 обслуживаемых автомобильных дорогах города, общая площадь ее 7 864,70 кв. м.

Период выполнения работ – с момента подписания контракта по 28 августа. Как обычно, работы разделят на два этапа: на площади 3200 кв. м разметку нанесут с марта по 30 апреля, на площади

4667,70 кв. м – с 1 мая по 31 августа.