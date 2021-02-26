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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Донецке нарисуют дорожную разметку на 1,8 миллиона

транспорт

В Донецке нарисуют дорожную разметку на 1,8 миллиона

В Донецке нарисуют дорожную разметку на 1,8 миллиона

Елена Жукова
Опубликовано

Это максимальная цена работ на 2021 год в рамках муниципального контракта с исполнителем, который определится по итогам аукциона 9 марта. Средства заложены в городском бюджете.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 26 февраля  – «ПИК».  Согласно данным портала госзакупок, требуется нанесение вертикальной и горизонтальной разметки на 43 обслуживаемых автомобильных дорогах города, общая площадь ее 7 864,70 кв. м.

Период выполнения работ – с момента подписания контракта по 28 августа. Как обычно, работы разделят на два этапа: на площади 3200 кв. м разметку нанесут с марта по 30 апреля, на площади 

4667,70 кв. м – с 1 мая по 31 августа.

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Автор: 24.02.2021
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