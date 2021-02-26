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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Шесть начальников и один бизнесмен претендуют на главное кресло Каменска

власть

Шесть начальников и один бизнесмен претендуют на главное кресло Каменска

Кандидатов ждут собеседование и презентация, которые состоятся 3 марта.
Валентина Лагутина
Опубликовано

26 марта на первом заседании конкурсной комиссии назвали имена семи кандидатов на сити-менеджера.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 26 февраля – «ПИК». Так, на должность главы администрации Каменска претендуют:

  • Владимир Голубов – заместитель главы администрации Белокалитвинского района по строительству, промышленности, транспорту, связи;
  • Алексей Гуляев – начальник РЭС-1 группа Каменского района электрических сетей филиала ОАО «Донэнерго «КМЭС»;
  • Александр Жуков – директор АНО ДПО «Центр комплексной подготовки «Русич»;
  • Сергей Лащенко – директор ООО «Домостроительный Комбинат № 1»;
  • Владимир Перелехов – индивидуальный предприниматель;
  • Владимир Фарафонов – начальник участка 1-й категории Каменского производственного участка Каменского межрайонного отделения ПАО «ТНС «Энерго»;
  • Владимир Шевченко – глава администрации Каменского района.

После прохождения собеседования будут названы имена двух кандидатов, из которых депутаты городской думы путем голосования определят победителя.

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Автор: 24.02.2021
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