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Шесть начальников и один бизнесмен претендуют на главное кресло Каменска
Кандидатов ждут собеседование и презентация, которые состоятся 3 марта.
26 марта на первом заседании конкурсной комиссии назвали имена семи кандидатов на сити-менеджера.
КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 26 февраля – «ПИК». Так, на должность главы администрации Каменска претендуют:
- Владимир Голубов – заместитель главы администрации Белокалитвинского района по строительству, промышленности, транспорту, связи;
- Алексей Гуляев – начальник РЭС-1 группа Каменского района электрических сетей филиала ОАО «Донэнерго «КМЭС»;
- Александр Жуков – директор АНО ДПО «Центр комплексной подготовки «Русич»;
- Сергей Лащенко – директор ООО «Домостроительный Комбинат № 1»;
- Владимир Перелехов – индивидуальный предприниматель;
- Владимир Фарафонов – начальник участка 1-й категории Каменского производственного участка Каменского межрайонного отделения ПАО «ТНС «Энерго»;
- Владимир Шевченко – глава администрации Каменского района.
После прохождения собеседования будут названы имена двух кандидатов, из которых депутаты городской думы путем голосования определят победителя.