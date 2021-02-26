26 февраля в администрации города состоялось первое заседание конкурсной комиссии на замещение должности главы администрации Каменска.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 26 февраля — «ПИК». Председатель комиссии по проведению конкурса Сергей Михалев обнародовал имена семерых кандидатов: Владимир Перелехов, Алексей Гуляев, Владимир Голубов, Александр Жуков, Сергей Лащенко, Владимир Фарафонов и Владимир Шевченко.

Все они подали документы и допущены ко второму туру, который состоится 3 марта. В этот день кандидаты предоставят свою программу и пройдут собеседование. Путем сложения баллов в финал выйдут двое, из которых депутаты городской думы открытым голосованием выберут главу администрации.