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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Названы семь кандидатов на кресло сити-менеджера Каменска

власть

Названы семь кандидатов на кресло сити-менеджера Каменска

Сергей Михалев - председатель комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Каменска, первый заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области.

Названы семь кандидатов на кресло сити-менеджера Каменска

Валентина Лагутина
Опубликовано

26 февраля в администрации города состоялось первое заседание конкурсной комиссии на замещение должности главы администрации Каменска.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 26 февраля — «ПИК». Председатель комиссии по проведению конкурса Сергей Михалев обнародовал имена семерых кандидатов: Владимир Перелехов, Алексей Гуляев, Владимир Голубов, Александр Жуков, Сергей Лащенко, Владимир Фарафонов и Владимир Шевченко

Все они подали документы и допущены ко второму туру, который состоится 3 марта. В этот день кандидаты предоставят свою программу и пройдут собеседование. Путем сложения баллов в финал выйдут двое, из которых депутаты городской думы открытым голосованием выберут главу администрации.

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Автор: 24.02.2021
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