Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Мусорные полигоны предложили рекультивировать за счет населения

Фото из архива.

ЖКХ

Мусорные полигоны предложили рекультивировать за счет населения

Виктория Костовская
Опубликовано

Траты на будущую рекультивацию полигонов, срок службы которых истек, предлагают заложить в тариф на вывоз мусора для потребителей.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 26 февраля — «ПИК». Об этом заявил директор департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Роман Земцов в ходе заседания Общественного совета ведомства 25 февраля.
По предварительным расчетам надбавка к тарифу должна составить 32,2 руб. на одного человека в год.
Позже это предложение опроверг глава Министерства природных ресурсов и экологии Александр Козлов. По его словам, уже принятые меры по расширению ответственности производителей будут предусматривать финансирование на создание мощностей для переработки и утилизации отходов. Этот комментарий был опубликован в Telegram-канале Минприроды. 

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике ЖКХ

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 24 февраля
Автор: 24.02.2021
Реклама

Популярное

здоровье

За 2020 год умерли 38 дончан с коронавирусом

общество

В парк «Патриот» на трассе М4 «Дон» привезли истребитель МИГ-29

транспорт

Северский Донец в центре Каменске сковали ледяные глыбы

общество

В Каменске в районе бассейна построят новый дом

общество

Собак, покусавших каменчан на набережной, отловят в первую очередь
Реклама
Вверх