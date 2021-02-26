Траты на будущую рекультивацию полигонов, срок службы которых истек, предлагают заложить в тариф на вывоз мусора для потребителей.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 26 февраля — «ПИК». Об этом заявил директор департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Роман Земцов в ходе заседания Общественного совета ведомства 25 февраля.

По предварительным расчетам надбавка к тарифу должна составить 32,2 руб. на одного человека в год.

Позже это предложение опроверг глава Министерства природных ресурсов и экологии Александр Козлов. По его словам, уже принятые меры по расширению ответственности производителей будут предусматривать финансирование на создание мощностей для переработки и утилизации отходов. Этот комментарий был опубликован в Telegram-канале Минприроды.