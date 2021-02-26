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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Боксер из Каменска стал кандидатом в мастера спорта

спорт

Боксер из Каменска стал кандидатом в мастера спорта

Слева на фото - кандидат в мастера спорта Максим Максименцев (СШОР №2, Каменск-Шахтинский). Фото: Олег Головков.

Боксер из Каменска стал кандидатом в мастера спорта

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Опубликовано

Юные бойцы из СШОР № 2 и СК «Форвард» привезли награды с первенства ЮФО по боксу.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 26 февраля – «ПИК». Соревнования среди юношей, девушек 15-16 лет и девочек 13-14 лет проходили с 19 по 25 февраля в п. Золотая Коса Неклиновского района. В боях сильнейших приняли участие пятеро каменских бойцов. По результатам первенства золото взял каменчанин Максим Максименцев (тренер СШОР № 2 Олег Головков). Кроме того, Максим получил звание кандидата в мастера спорта и выход на первенство России. Серебро завоевал Иван Битенко из СК «Форвард» (тренер Сергей Кононенко). На вторые места набоксировали Анастасия Верещагина и Вера Романова. Обе спортсменки сразятся на всероссийском уровне. Бронза – у Анны Бирюлиной. Все девушки — воспитанницы тренера Олега Головкова.        

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Автор: 24.02.2021
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