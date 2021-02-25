Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Все аварийные службы в Ростовской области подключат к «Системе 112»

Фото с сайта: vse42.ru

происшествия

Все аварийные службы в Ростовской области подключат к «Системе 112»

Виктория Костовская
Опубликовано

До 2023 года к службе экстренных вызовов «Система 112» планируется подключить все крупные аварийно-диспетчерские службы ЖКХ и управляющие компании.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 25 февраля — «ПИК». Об этом сообщил заместитель начальника ГКУ РО «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области» Сергей Берлизов в интервью Donnews.
На данный момент к «Системе 112» уже подключены областное Министерство ЖКХ, а также аварийная газовая служба и пожарные.
Впрочем, для каменчан это уже не новость. Зачастую достучаться до аварийных служб жителям города удается, лишь позвонив в службу спасения «112».

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике происшествия

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 24 февраля
Автор: 24.02.2021
Реклама

Популярное

здоровье

За 2020 год умерли 38 дончан с коронавирусом

власть

Глава микрорайона Лиховского покинула свой пост

общество

В парк «Патриот» на трассе М4 «Дон» привезли истребитель МИГ-29

власть

На кресло главы администрации Каменска претендуют семь человек

общество

Собак, покусавших каменчан на набережной, отловят в первую очередь
Реклама
Вверх