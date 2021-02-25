До 2023 года к службе экстренных вызовов «Система 112» планируется подключить все крупные аварийно-диспетчерские службы ЖКХ и управляющие компании.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 25 февраля — «ПИК». Об этом сообщил заместитель начальника ГКУ РО «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области» Сергей Берлизов в интервью Donnews.

На данный момент к «Системе 112» уже подключены областное Министерство ЖКХ, а также аварийная газовая служба и пожарные.

Впрочем, для каменчан это уже не новость. Зачастую достучаться до аварийных служб жителям города удается, лишь позвонив в службу спасения «112».