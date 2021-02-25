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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Снос ветхого жилья в Донецке обойдется в десятки миллионов

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ЖКХ

Снос ветхого жилья в Донецке обойдется в десятки миллионов

Елена Жукова
Опубликовано

В этом году в городе запланировали убрать 15 расселенных в разное время аварийных и ветхих многоэтажек, которые давно намозолили жителям глаза и портят вид кварталов. Но сделать это теперь сложнее – с 2020 года на каждый дом нужен отдельный проект демонтажа со сметой.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 25 февраля – «ПИК».  При дотационном на 80% бюджете моногорода избавиться от развалин возможно только с финансовой помощью области. По данным администрации города, для 15 ветхих домов уже подтверждена достоверность сметных нормативов для сноса, а стоимость разработки самой проектной документации обойдется примерно в 7 млн руб. То есть на каждое здание – около 470 тыс. Без документов дома не смогут снять с кадастрового учета. Таких денег в казне нет, их просят у губернатора. 

Сколько понадобится на работы по сносу зданий, посчитают отдельно. Демонтаж муниципалитеты должны выполнять за свой счет, но и на эти расходы для Донецка неподъемны без помощи региона.

Кроме этих «заброшек», еще 35 домов города признаны аварийными, значит, на документацию для их демонтажа понадобится как минимум 16,5 млн. А сколько на снос?

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Автор: 24.02.2021
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