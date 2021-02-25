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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Партию вяленой воблы завернули на границе в Донецке

Фото из архива.

происшествия

Партию вяленой воблы завернули на границе в Донецке

Елена Жукова
Опубликовано

На территории МАПП «Донецк» инспекторы территориального Управления Россельхознадзора выявили 50 кг воблы, которую перемещали с территории Украины.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 25 февраля  – «ПИК». По сообщению пресс-службы ведомства, груз перевозили без ветеринарных сопроводительных документов страны отправления, поэтому невозможно было подтвердить его безопасность.

Перемещение такой продукции недопустимо, и ее возвратили на территорию Украины.

Кстати, 24 февраля на МАПП «Куйбышево» в Россию не пропустили 10 живых голубей, у владельца которых также не было документов, подтверждающих клиническое здоровье птиц и эпизоотическое благополучие места их вывоза.

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Автор: 24.02.2021
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