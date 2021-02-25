На территории МАПП «Донецк» инспекторы территориального Управления Россельхознадзора выявили 50 кг воблы, которую перемещали с территории Украины.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 25 февраля – «ПИК». По сообщению пресс-службы ведомства, груз перевозили без ветеринарных сопроводительных документов страны отправления, поэтому невозможно было подтвердить его безопасность.

Перемещение такой продукции недопустимо, и ее возвратили на территорию Украины.

Кстати, 24 февраля на МАПП «Куйбышево» в Россию не пропустили 10 живых голубей, у владельца которых также не было документов, подтверждающих клиническое здоровье птиц и эпизоотическое благополучие места их вывоза.