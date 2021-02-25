Сколько лет в среднем современному мужчине, каковы его интересы и отношение к браку, выяснили эксперты Ростовстата в канун 23 февраля.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 25 февраля – «ПИК». Результаты исследования опубликовала «Российская газета».

Сколько молодцу донскому?

Так, сегодня на Дону проживает почти 2 млн мужчин: 1 952 453 (46,5% от общей численности населения по данным на 1 января 2020 года). Средний возраст дончанина 38-39 лет (38,63%). В этой номинации наши мужчины выглядят моложе среднестатистического мужчины как в целом по стране (37,47%), так и в Южном федеральном округе (38,14%).

Изначально мальчиков рождается больше, чем девочек. Гендерное превосходство мужского населения сохраняется до 35-летнего возраста, а пик приходится на 16-17 лет, когда на каждые 1000 юношей 933 девушки.

К возрасту 35-39 лет наступает половое равенство: на 1000 мужчин приходится 1002 женщины. А вот затем сильный пол постепенно сдает позиции. После 70 лет женщин становится в два раза больше.

Где трудятся мужчины?

Самые «мужские» профессии в экономике региона:

добыча полезных ископаемых

обрабатывающие производства

строительство

сельское и лесное хозяйство

охота и рыболовство

водоснабжение и водоотведение

сбор и утилизация отходов

энергетика

газификация

транспорт и связь

Преобладают они и в научно-исследовательской сфере — 60%.

А вот в органах государственной власти и местного самоуправления, на государственных должностях и должностях государственной гражданской службы мужчин в 2,3 раза меньше, чем женщин. Только в законодательной сфере мужчин чуть больше (43,4% от общего числа госслужащих).

Когда хотят жениться?

Мужчины не спешат связывать себя брачными узами до 24 лет. Активно заключали браки мужчины в возрастном промежутке от 25 до 34 лет.

И далее они вполне ответственно относятся к семейным ценностям. Семей на Дону создается больше, чем распадается: на 1000 зарегистрированных браков пришлось 680 разводов (по данным 2019 года). Причем 80% появляющихся на свет малышей рождаются в официально зарегистрированных семьях, что является высоким показателем.