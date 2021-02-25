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Оказалось, что на Дону женщин-чиновников больше, чем мужчин
Сколько лет в среднем современному мужчине, каковы его интересы и отношение к браку, выяснили эксперты Ростовстата в канун 23 февраля.
КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 25 февраля – «ПИК». Результаты исследования опубликовала «Российская газета».
Сколько молодцу донскому?
Так, сегодня на Дону проживает почти 2 млн мужчин: 1 952 453 (46,5% от общей численности населения по данным на 1 января 2020 года). Средний возраст дончанина 38-39 лет (38,63%). В этой номинации наши мужчины выглядят моложе среднестатистического мужчины как в целом по стране (37,47%), так и в Южном федеральном округе (38,14%).
Изначально мальчиков рождается больше, чем девочек. Гендерное превосходство мужского населения сохраняется до 35-летнего возраста, а пик приходится на 16-17 лет, когда на каждые 1000 юношей 933 девушки.
К возрасту 35-39 лет наступает половое равенство: на 1000 мужчин приходится 1002 женщины. А вот затем сильный пол постепенно сдает позиции. После 70 лет женщин становится в два раза больше.
Где трудятся мужчины?
Самые «мужские» профессии в экономике региона:
- добыча полезных ископаемых
- обрабатывающие производства
- строительство
- сельское и лесное хозяйство
- охота и рыболовство
- водоснабжение и водоотведение
- сбор и утилизация отходов
- энергетика
- газификация
- транспорт и связь
Преобладают они и в научно-исследовательской сфере — 60%.
А вот в органах государственной власти и местного самоуправления, на государственных должностях и должностях государственной гражданской службы мужчин в 2,3 раза меньше, чем женщин. Только в законодательной сфере мужчин чуть больше (43,4% от общего числа госслужащих).
Когда хотят жениться?
Мужчины не спешат связывать себя брачными узами до 24 лет. Активно заключали браки мужчины в возрастном промежутке от 25 до 34 лет.
И далее они вполне ответственно относятся к семейным ценностям. Семей на Дону создается больше, чем распадается: на 1000 зарегистрированных браков пришлось 680 разводов (по данным 2019 года). Причем 80% появляющихся на свет малышей рождаются в официально зарегистрированных семьях, что является высоким показателем.