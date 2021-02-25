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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Обязательную фотофиксацию техосмотра отложили до 1 октября

транспорт

Обязательную фотофиксацию техосмотра отложили до 1 октября

Обязательную фотофиксацию техосмотра отложили до 1 октября

Виктория Костовская
Опубликовано

Решение перенести начало действия нового порядка технического осмотра автомобилей на 1 октября премьер-министр Михаил Мишустин принял 25 февраля.

МОСКВА, 25 февраля — «ПИК». Такое решение связано с тем, что угроза заражения коронавирусной инфекций пока сохраняется, сообщает «Российская газета».

Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки. Например, неравномерное распределение нагрузки, очереди. В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это, конечно, несет определенные риски, в том числе и для здоровья людей. Считаю, мы не должны это допустить. В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября, — подчеркнул Мишустин на заседании Правительства Российской Федерации.

Напомним, срок вступления в силу новых правил техосмотра перенесли уже во второй раз. Первоначально они должны были начать действовать с середины лета 2020 года, но их сдвинули на 1 марта этого года в связи с пандемией коронавируса. Согласно им, каждый автомобиль следовало фотографировать на въезде и выезде с пункта техосмотра, а диагностические карты должны были начать выпускать в электронном виде.

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Автор: 24.02.2021
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