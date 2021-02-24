Незаконно уволенного редактора газеты «Вперед» Елену Пивоварову, о которой рассказали президенту Путину, продолжают «закатывать в асфальт». Журналисты со всей России подписывают второе открытое письмо президенту РФ.

Подписать можно по здесь.

Не допустить расправы над Еленой Пивоваровой! Открытое письмо Президенту РФ В.В. Путину.



Уважаемый Владимир Владимирович!

Ситуация в городе Батайске Ростовской области требует Вашего срочного вмешательства!

В ноябре 2020 года без объяснения причин была уволена Елена Пивоварова, один из лучших руководителей муниципальных печатных СМИ России.

Председатель Ростовского отделения Союза журналистов России Вера Южанская в письме губернатору Ростовской области В.Ю. Голубеву назвала внезапное решение об увольнении Е. Пивоваровой «ошибкой, которая погубит очень хорошую газету».

Более 100 профессионалов подписали письмо в поддержку Елены Пивоваровой. Среди них руководители и журналисты региональных и муниципальных СМИ, председатели региональных отделений Союза журналистов России, преподаватели и студенты профильных кафедр ВУЗов России.

В декабре 2020 года на пресс-конференции Вы дали однозначную оценку сложившейся в Батайске ситуации. Вы заявили, что «структуры, которые управляют имуществом… не должны заниматься контентом, содержанием» и дали поручение губернатору Ростовской области В.Ю. Голубеву разобраться в конфликте Администрации города Батайска и Елены Пивоваровой.

За прошедшие 2 месяца ситуация только ухудшилась. По мнению адвокатов Елены Пивоваровой, происходит правовой беспредел со множеством грубейших нарушений закона.

Дело в том, что Е. Пивоварова была уволена председателем Комитета по управлению имуществом города Батайска, осуществляющим от имени муниципального образования «Город Батайск» полномочия единственного участника ООО «БИА «Вперед»», на основании пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ с выплатой компенсации за увольнение в размере трех средних месячных заработков, что подразумевает, что собственник не имеет претензий к сотруднику. Ранее, в 2019 году, перед реорганизацией, проводился аудит финансово-экономической деятельности редакции. Никаких нарушений выявлено не было.

По всей видимости, после того, как информация о внезапном, необоснованном увольнении Е. Пивоваровой вышла на федеральный уровень, инициаторы этого решения в спешном порядке и, по мнению адвокатов Е. Пивоваровой, с многочисленными правовыми нарушениями стали придумывать возможное обоснование увольнения.

В декабре 2020 года Е. Пивоварова подала исковое заявление в суд о восстановлении в должности главного редактора-директора БИА «Вперед». По мнению адвокатов Е. Пивоваровой и экспертов, она имеет все шансы добиться положительного судебного решения.

19 февраля 2021 года в 06.15 в дом Е. Пивоваровой с обыском пришли сотрудники правоохранительных органов. В результате пережитого стресса Е. Пивоварова потеряла сознание и с подозрением на инсульт была доставлена в реанимацию.

По словам адвокатов Е. Пивоваровой, представители правоохранительных органов конфисковали не только ноутбук и телефоны всех членов семьи, но и документы о собственности на квартиру и ювелирные украшения. При этом один из правоохранителей заявил, что вещи конфискуются для погашения ущерба учредителю.

До сих пор Е. Пивоварова официально не уведомлена о возбуждении в отношении себя уголовного дела, не было предпринято никаких действий со стороны учредителя ООО «БИА «Вперед»» для обсуждения и, при необходимости, улаживания возможных претензий.

Сумма вменяемого Е. Пивоваровой хищения составляет 396 000 рублей, которые, по мнению представителя учредителя, могли возникнуть в связи с манипуляцией распространяемым тиражом газеты. Подобная версия, по мнению генерального директора ЗАО ИД «Крестьянин» (Ростовская область) Ирины Самохиной, несостоятельна: «Такой проблемы не было никогда в районных газетах. Нет смысла завышать тираж». По мнению И. Самохиной, причина гонений на Е. Пивоварову в том, что «газета принадлежала властной структуре и критиковала власть», а сложившуюся ситуацию И. Самохина оценивает как попытку заставить Е. Пивоварову отказаться от иска в связи с незаконным увольнением.

Правление Ростовского отделения Союза журналистов России приняло заявление, в котором высказало серьезную обеспокоенность сложившейся ситуацией, которая «выходит за рамки правого поля».

Уважаемый Владимир Владимирович!

Отвечая на вопрос Веры Южанской о ситуации в Батайске Вы поручили губернатору Ростовской области В.Ю. Голубеву разобраться в возникшем конфликте и пообещали помочь ему, если этого не произойдет.

В течение двух месяцев В.Ю. Голубев не высказал никакого содержательного отношения к сложившейся ситуации, а ход событий позволяет предположить, что беспрецедентное давление на Е. Пивоварову осуществляется с его ведома.

Обращения депутатов и жителей города в администрацию города Батайска о ситуации с Е. Пивоваровой остаются без ответа. На заседании городской Думы депутаты обратили внимание юриста Комитета по управлению имуществом на то, что руководитель КУИ должен ответить жителям на вопрос о будущем муниципальной газеты и получили ответ: «А какое им дело, что мы делаем, кто они такие?».

Просим Вас, уважаемый Владимир Владимирович, незамедлительно вмешаться в ситуацию!

Елена Пивоварова сейчас находится в больнице под наблюдением врачей, диагноз уточняется.

Реабилитация потребует значительного времени: у Елены были парализованы левая нога и левая рука, их функционирование до сих пор не до конца восстановилось.

Семья Елены Пивоваровой подвергается психологическому давлению.

Мы опасаемся за жизнь и здоровье Елены и членов ее семьи.