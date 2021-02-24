Штраф для физических лиц с 1 марта 2022 года составит 2000 рублей.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 24 февраля — «ПИК». До тех пор сотрудники ГИБДД будут вправе аннулировать полис ОСАГО, выданный после 1 марта 2021 года, на основании фальшивой диагностической карты, то есть на автомобиль, не прошедший ТО по новым правилам.

Указ о передаче полномочий по контролю за прохождением ТО Государственной инспекции безопасности дорожного движения президент В. Путин подписал 19 февраля 2021 года.

Напомним, с 1 марта этого года начнет действовать новый порядок прохождения техосмотра. Теперь каждый автомобиль будут фотографировать с обязательным указанием геолокации до и после прохождения ТО, данные об этом передавать в систему ЕАИСТО, а диагностическую карту будут оформлять в электронном виде.

Подробнее о том, какие еще нововведения ждут автомобилистов в 2021 году, читайте в следующем номере газеты «ПИК».