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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменском районе откроют новый ФАП

Примерно так будет выглядеть здание ФАПа в Каменском районе согласно техническому заданию. Фото: zdrav36.ru

здоровье

В Каменском районе откроют новый ФАП

Елена Жукова
Опубликовано

Модульный фельдшерский здравпункт планируют построить в пос. Таловатая Балка к 1 июля на средства областного и районного бюджетов.

КАМЕНСКИЙ РАЙОН, Ростовская область, 24 февраля – «ПИК». Модульную конструкцию установят на заранее подготовленное бетонное армированное основание на ул. Дачной. Исполнителя работ выберут по итогам аукциона 4 марта.
На работы и оборудование затратят до 1,7 млн руб. В здании будут два кабинета, помещение для хранения лекарств, рекреация для ожидания пациентов, раздевалка, санузел и тамбур при входе.
Снаружи стены постройки облицуют белым металлическим профлистом. 
ФАП подключат к водопроводу и канализации, отопление будет электрическим, предусмотрена сплит-система для  охлаждения воздуха и естественная вентиляция. Общая площадь помещений – 51 кв. м.
Из мебели и оборудования закупят медицинские кушетки, инструментальные столы, шкафы для медикаментов, медицинский холодильник, два настенных бактерицидных облучателя, портативный электрокардиограф и пр.

На постройку и оборудование фельдшерского здравпункта из областного бюджета выделено 1 618 400 руб. (95,2% от общей суммы затрат), из районного бюджета – 81 600 руб. (4,8%).

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Автор: 24.02.2021
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