Модульный фельдшерский здравпункт планируют построить в пос. Таловатая Балка к 1 июля на средства областного и районного бюджетов.

КАМЕНСКИЙ РАЙОН, Ростовская область, 24 февраля – «ПИК». Модульную конструкцию установят на заранее подготовленное бетонное армированное основание на ул. Дачной. Исполнителя работ выберут по итогам аукциона 4 марта.

На работы и оборудование затратят до 1,7 млн руб. В здании будут два кабинета, помещение для хранения лекарств, рекреация для ожидания пациентов, раздевалка, санузел и тамбур при входе.

Снаружи стены постройки облицуют белым металлическим профлистом.

ФАП подключат к водопроводу и канализации, отопление будет электрическим, предусмотрена сплит-система для охлаждения воздуха и естественная вентиляция. Общая площадь помещений – 51 кв. м.

Из мебели и оборудования закупят медицинские кушетки, инструментальные столы, шкафы для медикаментов, медицинский холодильник, два настенных бактерицидных облучателя, портативный электрокардиограф и пр.

На постройку и оборудование фельдшерского здравпункта из областного бюджета выделено 1 618 400 руб. (95,2% от общей суммы затрат), из районного бюджета – 81 600 руб. (4,8%).