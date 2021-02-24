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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске канализация опять стекает в Донец

ЖКХ

В Каменске канализация опять стекает в Донец

Виктория Костовская
Опубликовано

Канализационные стоки бурным потоком льются из трубы в балку, что под мостиком на ул. Красной.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 24 февраля — «ПИК». По словам жителей дома № 11, утечка произошла еще до выходных. О том, что по балке льется канализация, говорит и жуткий запах на улице. Мало того, вонь ощущается даже через закрытые окна.
Прибывшему на место ЧП корреспонденту «ПИКа» жители пояснили, что балка выходит прямо к зоне отдыха «Топольки». А значит, стоки могут затопить пляж и проникнуть в реку.

Напомним, мощный сброс канализационных вод уже производился в реку Северский Донец в районе ул. Ковалева в начале января. В это же время потоки из разрушенного канализационного колодца заливали Донец в ста местрах от городской набережной. По факту загрязнения реки администрация города подала жалобы в каменскую и природоохранную прокуратуры, а также в Роспотребнадзор. Тогда же ОАО «Исток» был оштрафован за ненадлежащее содержание сетей водоотведения, поскольку те являются собственностью предприятия. После этого сбросы стоков в этих районах прекратились.

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Автор: 24.02.2021
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