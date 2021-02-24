23 февраля, не дожив несколько дней до своего 73-летия, после тяжелой болезни ушел из жизни Александр Валентинович Павленко.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 24 февраля — «ПИК». Александр Валентинович родился в Каменске 29 февраля 1948 года. После окончания школы № 33 поступил в Ленинградский государственный институт театрального искусства по специальности «художник-декоратор». Более 10 лет проработал художником-оформителем.

В 1993 году по зову сердца Александр Павленко возглавил отряд «Поиск», который собственными силами начал проводить поисковые работы на местах боев Великой Отечественной войны в окрестностях Каменска, Каменского, Тарасовского, Миллеровского, Белокалитвинского, Тацинского, Морозовского и Обливского районов.

Важная и нужная поисковая деятельность стала для Александра Валентиновича Павленко делом его жизни, попыткой восстановить справедливость по отношению к нашим предкам и ныне живущим соотечественникам.

За 27 лет поисковой работы благодаря усилиям Александра Валентиновича на полях сражений были найдены останки около 2,5 тысяч бойцов и командиров Красной армии, по смертным медальонам установлены имена более 300 воинов, найдены родственники этих бойцов и командиров, проживающие в разных регионах России.

А. Павленко отличался исключительным трудолюбием и порядочностью. Для поисковиков он был непререкаемым авторитетом, заботливым другом и терпеливым учителем.

Администрация города Каменск-Шахтинский, городская дума выражают глубочайшее соболезнование родным и близким Александра Валентиновича Павленко и разделяют боль невосполнимой утраты.

Светлая память о нем будет долго жить в сердцах каменчан.