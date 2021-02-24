Владелец «Казачьей переправы», в районе которой остановился ледоход, уверяет, что понтон разводить не будут.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 24 февраля – «ПИК».

— Расцеплять понтон мы не собираемся. Конструкции ничего не угрожает, — комментирует владелец «Казачьей переправы» Дмитрий Рудаков. — Ледохода пока нет. Скорее всего, когда начнется оттепель, лед сможет свободно пройти под переправой — расстояние от нее до дна реки около пяти метров. Выше по течению у нас расставлены посты, мы следим за ситуацией.