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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Северский Донец в центре Каменске сковали ледяные глыбы

транспорт

Северский Донец в центре Каменске сковали ледяные глыбы

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Владелец «Казачьей переправы», в районе которой остановился ледоход, уверяет, что понтон разводить не будут.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 24 февраля – «ПИК».  

— Расцеплять понтон мы не собираемся. Конструкции ничего не угрожает, — комментирует владелец «Казачьей переправы» Дмитрий Рудаков. — Ледохода пока нет. Скорее всего, когда начнется оттепель, лед сможет свободно пройти под переправой — расстояние от нее до дна реки около пяти метров. Выше по течению у нас расставлены посты, мы следим за ситуацией.

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Автор: 24.02.2021
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