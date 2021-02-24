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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменский ветеран отметил 100-летие в День защитника Отечества

Фото пресс-службы администрации города.

общество

Каменский ветеран отметил 100-летие в День защитника Отечества

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Опубликовано

23 февраля ветеран Великой Отечественной войны Андрей Трофимович Ветряк отметил двойную дату: День защитника Отечества и свой столетний юбилей.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 24 февраля – «ПИК». Ветерана чествовали утром 23 февраля под звуки духового оркестра 11-й отдельной Гвардейской инженерной бригады. В его честь «фронтовая бригада» ДК им. Гагарина исполнила песни военных лет. 

Андрей Трофимович родился 23 февраля 1921 года в Кировоградской области. Воевал с 1941 по 1943 годы в танковых войсках. Получил не одно боевое ранение. Участвовал в освобождении Москвы, форсировании Днепра, сражался на Курской дуге. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени. 

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Автор: 24.02.2021
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