анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 24 февраля
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 8-го выпуска «ПИКа» в 2021 году.
Читайте в номере:
- МИГ прилетел. Каменский музей под открытым небом в канун 23 февраля получил сверхзвуковой экспонат. На боевом посту МиГ-29 сменили Су-30, которые в прошлом году 9 мая вырисовывали в небе над Каменском юбилейную цифру 75 »2
- Гордись, Каменск: ученый года — наш. Каменчанин Валентин Борщевский получил звание «Молодой ученый года» на международном уровне. /3
- Семеро на кресло. Стали известны имена претендентов на должность главы администрации Каменска. /2-3
- Машина мэра Каменска ушла за копейки. Почему казна города выручила за японскую иномарку всего 100 тысяч? /4-5
- Вопрос с медицинскими кадрами завис в воздухе. Главный врач ЦГБ А. Некрасов заявил о стабилизации в городе ситуации с коронавирусом, места в каменском госпитале сокращать не планируют, в поликлинике на машзаводе сложилась критическая ситуация с кадрами, тест на антитела сдавать необязательно… «ПИК» о главном в каменской медицине за прошедшую неделю. /3
- Собак и порывы пока не победить. Улица Московская: по проезжей части течет канализация уже больше месяца! Вонища невозможная! И лед на дороге!» — это был первый вопрос, прозвучавший на прямой линии администрации 19 февраля. Чтобы проблему заметили наверняка, свое сообщение каменчанин Евгений Новодранов продублировал семь раз. /5
- Дачники расслабятся, а водители напрягутся. Первый весенний месяц окажется не богат на законодательные новшества и внесет изменения лишь в жизнь садоводов и владельцев авто, возраст которых больше четырех лет. /7
- Каменчан заставляют переплачивать за свет. Если верить январским счетам на общедомовое электричество, можно предположить, что одна из четырехэтажек на комбинате открыла станцию по зарядке электромобилей. Иначе объяснить гигантские суммы нельзя. /8