Военно-патриотический парк «Патриот» 11-ой отдельной гвардейской инженерной бригады пополнился еще одним экспонатом.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 20 февраля – «ПИК». Напомним, военно-патриотический музей под открытым небом находится на трассе М4 «Дон» рядом с Каменском.

Самолет, который привезли в «Патриот» находился на вооружении миллеровского истребительного авиационного полка (г. Миллерово) и был списан после поступления новой военной техники. Авиамашину доставили в Каменск в разобранном виде. В ближайшее время будет завершен монтаж крыльев и носовой части. После того как самолет соберут, его покрасят и он станет очередным экспонатом парка.

По словам командира 11-й отдельной инженерной бригады гвардии полковника Дмитрия Маркова, в парке «Патриот» помимо этого самолета уже установлены памятник истребителю Су-17, экспозиции самолетов МиГ-25, Су-24.

– Среди военной техники есть еще один самолет – Ан-2. Он, кстати, на ходу. В 2019 году самостоятельно приземлился в районе Каменска, потом его разобрали, а собрали уже на территории парка, где и установили. был разобран и установлен на территории парка. В ближайшее время наш парк «Патриот» пополнится еще одним экспонатом истребитель-бомбардировщик Су-27.

Напомним, что вход бесплатный.