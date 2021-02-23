20 февраля в Новочеркасске завершилось первенство Ростовской области по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет. Воспитанники каменской СШОР № 1 стали обладателями многочисленных наград.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 23 февраля – «ПИК». На новочеркасском татами юные спортсмены из СШОР № 1 не в первый раз показали достойные результаты. Лучшим в весовой категории 73 кг стал воспитанник тренера Сергея Диченского Данил Сидоров – на последней секунде финального боя он продемонстрировал великолепный бросок.

В весовой категории 55 кг, обойдя более пятидесяти противников, завоевал бронзу Кирилл Крайнюков. Красивую борьбу продемонстрировали воспитанницы тренера СШОР № 1 Андрея Грибенникова: сестры Марина и Арина Савченко стали обладательницами бронзовых наград в своих весовых категориях.

Теперь победители будут представлять Ростовскую область на чемпионате ЮФО.