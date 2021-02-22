С раннего утра 22 февраля в микрорайоне Заводском прекратилась подача воды.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 22 февраля – «ПИК». Причиной стал порыв на участке магистрального водопровода от Бородиновского водозабора до насосной станции второго подъёма. Как пояснили корреспонденту «ПИКа» в диспетчерской ГУП РО «УРСВ», работы по ликвидации порыва займут весь день. Ожидается, что водоснабжение в мкр. Заводском будет восстановлено к вечеру 22 февраля.