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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Восемь тысяч каменчан остались без воды

ЖКХ

Восемь тысяч каменчан остались без воды

Виктория Костовская
Опубликовано

С раннего утра 22 февраля в микрорайоне Заводском прекратилась подача воды.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 22 февраля – «ПИК». Причиной стал порыв на участке магистрального водопровода от Бородиновского водозабора до насосной станции второго подъёма. Как пояснили корреспонденту «ПИКа» в диспетчерской ГУП РО «УРСВ», работы по ликвидации порыва займут весь день. Ожидается, что водоснабжение в мкр. Заводском будет восстановлено к вечеру 22 февраля.

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Автор: 16.02.2021
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