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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменск поучаствует в льготной стерилизации животных

общество

Каменск поучаствует в льготной стерилизации животных

Каменск поучаствует в льготной стерилизации животных

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Опубликовано

Бесплатно оперировать своих питомцев при условии предварительной записи можно будет 25 февраля на базе каменской Станции по борьбе с болезнями животных.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 22 февраля – «ПИК». Льготная стерилизация кошек и собак будет проведена в ходе ежемесячной областной акции на станции по борьбе с болезнями животных в Каменске (по адресу: ул. Мусина, 104; тел.: 8 (86365) 7-00-68. Напоминаем, что прооперировать кошек и собак в этот день можно на треть дешевле обычной стоимости. Обязательным условием является предварительная запись.

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Автор: 16.02.2021
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