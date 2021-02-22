Бесплатно оперировать своих питомцев при условии предварительной записи можно будет 25 февраля на базе каменской Станции по борьбе с болезнями животных.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 22 февраля – «ПИК». Льготная стерилизация кошек и собак будет проведена в ходе ежемесячной областной акции на станции по борьбе с болезнями животных в Каменске (по адресу: ул. Мусина, 104; тел.: 8 (86365) 7-00-68. Напоминаем, что прооперировать кошек и собак в этот день можно на треть дешевле обычной стоимости. Обязательным условием является предварительная запись.