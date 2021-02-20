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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Жителям Каменска обещают приглушить радио

общество

Жителям Каменска обещают приглушить радио

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Каменчанам пообещали, что в будние дни радио в центре города перестанет портить им жизнь. Точнее, будет делать это потише.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 20 февраля – «ПИК». В 2016 г. в Каменске был проведен монтаж акустических систем массового оповещения, в результате чего на главной улице города зазвучало радио. Этот жест городской администрации был сделан в ответ на жалобы каменчан о том, что на праздники в городе не звучит музыка. 
Однако спустя некоторое время, после того как в центре города началось радиовещание, горожане, живущие в эпицентре эфира, начали жаловаться: 

«Радио, которое играет на Карла Маркса, меня просто вымораживает! Отвлекает, мешает, не дает поговорить, НУ СЛИШКОМ ГРОМКО!» 

«Мало того что нет покоя от мотоциклов и машин, теперь еще это радио орет…» 

В соцсетях был проведен общественный опрос, по итогам которого 38% участников проголосовали «против», 38% – «за», 24% – «оставить как есть». 
Во время прямой трансляции в соцсетях, которую проводил первый замглавы администрации города, прозвучал вопрос о том, какое же решение принято? 
А. Срыбный ответил: по будням радио в центре города будет звучать тише, по праздникам – громче.

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Автор: 16.02.2021
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