Каменчанам пообещали, что в будние дни радио в центре города перестанет портить им жизнь. Точнее, будет делать это потише.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 20 февраля – «ПИК». В 2016 г. в Каменске был проведен монтаж акустических систем массового оповещения, в результате чего на главной улице города зазвучало радио. Этот жест городской администрации был сделан в ответ на жалобы каменчан о том, что на праздники в городе не звучит музыка.

Однако спустя некоторое время, после того как в центре города началось радиовещание, горожане, живущие в эпицентре эфира, начали жаловаться:

«Радио, которое играет на Карла Маркса, меня просто вымораживает! Отвлекает, мешает, не дает поговорить, НУ СЛИШКОМ ГРОМКО!»

«Мало того что нет покоя от мотоциклов и машин, теперь еще это радио орет…»

В соцсетях был проведен общественный опрос, по итогам которого 38% участников проголосовали «против», 38% – «за», 24% – «оставить как есть».

Во время прямой трансляции в соцсетях, которую проводил первый замглавы администрации города, прозвучал вопрос о том, какое же решение принято?

А. Срыбный ответил: по будням радио в центре города будет звучать тише, по праздникам – громче.