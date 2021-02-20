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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

За 2020 год умерли 38 дончан с коронавирусом

здоровье

За 2020 год умерли 38 дончан с коронавирусом

Елена Жукова
Опубликовано

Согласно информации городского оперативного штаба на 19 февраля, в Донецке выявлен один заболевший COVID-19. 

ДОНЕЦК, Ростовская область, 20 февраля – «ПИК».  Всего с начала эпидемии в Донецке были инфицированы 435 человек. Из числа вновь заболевших четверо госпитализированы, остальные получают амбулаторное лечение. За все время скончались семеро.

Последняя цифра расходится с информацией ЦГБ города о смертности от ковида, которую 17 февраля на заседании думы привела заведующая оргметодотделом больницы Наталья Комарова. По этим данным, только в 2020 году непосредственно от ковида умерли 11 человек, еще 27 скончались от иных причин, но имея положительный результат теста на коронавирус.
В администрации города объяснили эти расхождения так:

Городская больница учитывает всех умерших от ковида дончан, а по статистике регионального и городского оперштабов подсчет иной — по месту смерти пациента. То есть жителей Донецка, умерших в ковидных госпиталях других городов, учли в их статистике. Аналогичное расхождение есть по заболеваемости ковидом — ЦГБ считает всех инфицированных горожан, а оперштаб области включает дончан, направленных в ковидные госпиталя региона на лечение, в статистику соответствующих муниципальных образований.
Также областной оперштаб не учитывал в статистике вахтовиков города, приезжавших в Донецк с положительными тестами на ковид после работы из других регионов, их включали в местный перечень заболевших.

Также, по данным администрации Донецка, город с начала прививочной кампании против COVID-19 получил 750 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак». В первую очередь вакцинацию проходят желающие медработники. По состоянию на 18 февраля привиты 443 человека. С 18 февраля начались прививки вторым компонентом вакцины, их получили 25 человек. Осложнений не отмечено.

Помимо медицинских работников, на прививку записывают всех желающих взрослых горожан.

Также составлены списки ожидающих вакцинации педагогов и соцработников, которые переданы медикам. Этих людей также включают в очередь. Прививочный кабинет работает в поликлинике № 1.

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Автор: 16.02.2021
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