Арбитражный суд Ростовской области 16 февраля счел обоснованными требования ПАО Банк «Зенит» к ООО «Донец» о признании его банкротом и ввел на предприятии процедуру наблюдения.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 20 февраля – «ПИК». Если в ближайшие полгода ситуацию не удастся поправить, например, выплатить хотя бы часть долга банку, а сделать это должно ООО «Донсельхозрынокторг», тогда имущество «Донца» может пойти с молотка в уплату долга, поскольку находится в залоге у банка.

Банк требует выплатить 66 356 446, 97 руб., из которых 35 219 350 руб. – задолженность, 14 621 060, 55 руб. – проценты, 16 516 036, 42 руб. – сумма, обеспеченная залогом имущества. 66,3 млн суд включил в третью очередь реестра требований кредиторов.

Временным управляющим ООО «Донец» утвержден Руслан Хагундоков.

Напомним, что кредитные средства банка «Зенит» на развитие центрального рынка привлекало ООО «Донсельхозрынокторг» под залог имущества ООО «Донец» (торговый центр рядом с центральным рынком), которыми ранее владел один собственник. Аналогичная процедура наблюдения в рамках дела о банкротстве уже введена в отношении «Донсельхозрынокторга».

Отчета временного управляющего о результатах процедуры наблюдения в ООО «Донец» суд заслушает 16 августа.