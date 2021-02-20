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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Собак, покусавших каменчан на набережной, отловят в первую очередь

Фото из архива.

общество

Собак, покусавших каменчан на набережной, отловят в первую очередь

Виктория Костовская
Опубликовано

Об этом и.о. главы администрации Каменска Александр Срыбный заявил в ходе прямой линии с жителями города 19 февраля.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 20 февраля — «ПИК». Вопрос отлова беспризорных собак оказался на этот раз одним из самым обсуждаемым в ходе онлайн-общения в соцсети. Жители негодовали по поводу того, что собак, прошедших стерилизацию и чипирование отпускают обратно на улицу, и те продолжают нападать на людей. Нестерилизованные также опасны. Например, за прошедшую неделю две собаки, обитающие в районе набережной, покусали четверых человек.
На что А. Срыбный пояснил, что очередная кампания по отлову беспризорных животных начнется в апреле-мае. Однако ответ не удовлетворил участников прямой линии: мол, эти собаки (покусавшие людей. — Ред.) так и будут гулять по набережной?

Именно этих прошу отловить раньше, — настаивала пострадавшая Вика Борисова.
Хорошо. Этих отловим в первую очередь, — ответил Александр Николаевич.

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Автор: 16.02.2021
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