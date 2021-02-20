Жилая летняя кухня площадью 28 кв. м горела ночью 20 февраля на ул. Добролюбова в пос. Северо-Изваринском. Один из хозяев, 35-летний мужчина, попал в ЦГБ с ожогами, сообщили в Отделе надзорной деятельности и профилактической работы в г. Донецке.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 20 февраля — «ПИК». Специалисты рассматривают несколько версий причин пожара. наиболее вероятная — короткое замыкание электропроводки.

Возгорание началось в 04.25 в летней кухне на территории частного домовладения. В помещении люди проживали постоянно. В момент пожара там находились нетрезвый сын 1986 г. р. и мать. Хоть хозяева и не спали, они не смогли сами потушить огонь, огнеборцев вызвали соседи.

Обстоятельства и причины пожара уточняются.

ОНД напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности, следите за исправностью электропроводки, отопительных приборов и печей, не оставляйте без присмотра работающие приборы!