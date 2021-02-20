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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Пьяный дончанин получил ожоги в ночном пожаре

Фото предоставили в ОНД в г. Донецке.

происшествия

Пьяный дончанин получил ожоги в ночном пожаре

Елена Жукова
Опубликовано

Жилая летняя кухня площадью 28 кв. м горела ночью 20 февраля на ул.  Добролюбова в пос. Северо-Изваринском. Один из хозяев, 35-летний мужчина, попал в ЦГБ с ожогами, сообщили в Отделе надзорной деятельности и профилактической работы в г. Донецке.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 20 февраля — «ПИК». Специалисты рассматривают несколько версий причин пожара. наиболее вероятная — короткое замыкание электропроводки.
Возгорание началось в 04.25 в летней кухне на территории частного домовладения. В помещении люди проживали постоянно. В момент пожара там находились нетрезвый сын 1986 г. р. и мать. Хоть хозяева и не спали, они не смогли сами потушить огонь, огнеборцев вызвали соседи. 
Обстоятельства и причины пожара уточняются.

ОНД напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности, следите за исправностью электропроводки, отопительных приборов и печей, не оставляйте без присмотра работающие приборы!

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Автор: 16.02.2021
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