С Александром Кратом, который после отставки Татьяны Быковской был временным министром здравоохранения, не продлили контракт.

Ростовская область, 19 февраля – «ПИК». Информация о том, что А. Крат покинет занимаемый им в данный момент пост замминистра здравоохранения РО, сначала появилась на Telegram-каналах. Позже эту новость опубликовал 161.RU со ссылкой на пресс-службу Минздрава. В министерстве уточнили, что контракт у А. Крата рассчитан до 1 марта и не был продлен.

Напомним, А. Крат несколько раз был и.о. министра здравоохранения РО: в первый раз — когда Т. Быковская ушла на больничный по состоянию здоровья, второй – после скандала в горбольнице № 20, где массово погибли пациенты. В конце декабря прошлого года новым министром здравоохранения был назначен Юрий Кобзев.