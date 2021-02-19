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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Замминистра донского здравоохранения уходит со своего поста

здоровье

Замминистра донского здравоохранения уходит со своего поста

Александр Крат.

Замминистра донского здравоохранения уходит со своего поста

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Опубликовано

С Александром Кратом, который после отставки Татьяны Быковской был временным министром здравоохранения, не продлили контракт.   

Ростовская область, 19 февраля – «ПИК». Информация о том, что А. Крат покинет занимаемый им в данный момент пост замминистра здравоохранения РО, сначала появилась на Telegram-каналах. Позже эту новость опубликовал 161.RU со ссылкой на пресс-службу Минздрава. В министерстве уточнили, что контракт у А. Крата рассчитан до 1 марта и не был продлен. 

Напомним, А. Крат несколько раз был и.о. министра здравоохранения РО: в первый раз — когда Т. Быковская ушла на больничный по состоянию здоровья, второй – после скандала в горбольнице № 20, где массово погибли пациенты. В конце декабря прошлого года новым министром здравоохранения был назначен Юрий Кобзев.

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Автор: 16.02.2021
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