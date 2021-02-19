Водитель намеренно не задекларировал скрытый в машине товар, который обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП «Донецк». На сдаче металла в России он собирался заработать.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 19 февраля – «ПИК». Как сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления, УАЗ «Патриот» под управлением 42-летнего водителя прибыл в пункт пропуска со стороны Украины.

В ходе таможенного досмотра сотрудники поста обнаружили под пластиковой обшивкой багажника лом и отходы цветных металлов. Также в подлокотнике сиденья находились 10 пачек сигарет. Под отсеком подлокотника тоже оказались лом и отходы металла. При демонтаже кожуха рычага переключения передач таможенники извлекли еще 4 блока и 9 пачек сигарет. В общей сложности мужчина пытался утаить 95 кг лома и более 1100 сигарет.

По словам нарушителя, сигареты вез для себя и родственников, а металл планировал сдать в пункт приема на территории России. Прятать товар он не собирался, просто хотел утаить факт перевозки от родственника, которому принадлежит автомобиль. Мужчина добавил, что думал вытащить спрятанное из тайников перед въездом на КПП, но забыл.

В отношении украинца возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля способом, затрудняющим обнаружение товаров), ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию) и 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений).