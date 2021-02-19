Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

«Семерка» перевернулась между Донецком и Каменском

происшествия

«Семерка» перевернулась между Донецком и Каменском

Татьяна Устименко
Опубликовано

Серьезное ДТП произошло на трассе А-260.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 19 февраля — «ПИК». 18 февраля 2021 года на 369-м км автодороги А260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной водитель ВАЗ-21074, двигаясь со стороны Донецка в сторону Каменска, не справился с управлением, в итоге выехал на обочину и опрокинулся в кювет. Он получил телесные повреждения и был госпитализирован.
Поскольку одним из наиболее грубых нарушений ПДД является несоблюдение скоростного режима, водителей предупреждают быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать пользоваться ремнями безопасности и при движении включать ближний свет фар.

По информации командира 1 взвода 2 роты Донского ОБДПС ГИБДД № 2 ГУ МВД России по Ростовской области капитана полиции И. Нестерюка.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:, ,
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике происшествия

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 17 февраля
Автор: 16.02.2021
Реклама

Популярное

здоровье

Донецк получит две новых скорых повышенной проходимости

образование

Каменская прокуратура обнаружила, что школьников кормили просроченным творогом

происшествия

В Каменске судья огласил приговор родителям, издевавшимся над детьми

происшествия

Каменчанин выбросил из движущегося поезда 56 слитков…

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 17 февраля
Реклама
Вверх