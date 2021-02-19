Серьезное ДТП произошло на трассе А-260.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 19 февраля — «ПИК». 18 февраля 2021 года на 369-м км автодороги А260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной водитель ВАЗ-21074, двигаясь со стороны Донецка в сторону Каменска, не справился с управлением, в итоге выехал на обочину и опрокинулся в кювет. Он получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Поскольку одним из наиболее грубых нарушений ПДД является несоблюдение скоростного режима, водителей предупреждают быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать пользоваться ремнями безопасности и при движении включать ближний свет фар.

По информации командира 1 взвода 2 роты Донского ОБДПС ГИБДД № 2 ГУ МВД России по Ростовской области капитана полиции И. Нестерюка.