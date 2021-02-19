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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На кресло главы администрации Каменска претендуют семь человек

власть

На кресло главы администрации Каменска претендуют семь человек

До конца приема документов осталось полчаса.
Валентина Лагутина
Опубликовано

Прием документов от потенциальных сити-менеджеров стартовал 15 февраля. Завершается сегодня в 17.00.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 19 февраля – «ПИК».
По информации председателя городской думы — главы города Михаила Ухина, на данный момент документы подали 7 человек.
Отметим, 8 февраля городская дума утвердила дату конкурса чиновников. Первое заседание конкурсной комиссии назначили на 26 февраля. Второй этап состоится 3 марта. На нем определят двух финалистов, из которых путем открытого голосования городская дума выберет того, кто и станет во главе администрации.

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Автор: 16.02.2021
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