Прием документов от потенциальных сити-менеджеров стартовал 15 февраля. Завершается сегодня в 17.00.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 19 февраля – «ПИК».

По информации председателя городской думы — главы города Михаила Ухина, на данный момент документы подали 7 человек.

Отметим, 8 февраля городская дума утвердила дату конкурса чиновников. Первое заседание конкурсной комиссии назначили на 26 февраля. Второй этап состоится 3 марта. На нем определят двух финалистов, из которых путем открытого голосования городская дума выберет того, кто и станет во главе администрации.