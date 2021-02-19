Перечисление пенсий и социальных выплат через банки перенесено с 23 на 20 февраля. Об этом сообщает отделение ПФР Ростовской области.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 19 февраля – «ПИК». Изменение графика выплат связано с тем, что 23 февраля является выходным днем. Поэтому выплаты перенесены на 20 февраля. В марте доставка пенсий и социальных выплат будет осуществляться по обычному графику. Тем, кто получает выплаты через кредитные организации (банки), перечисление средств будет осуществлено не позднее 10, 16 и 23 марта.

Через отделения почтовой связи и иные доставочные организации выплата мартовских пенсий начнется с 3 марта по графикам выплаты и режиму работы этих организаций.

Напомним, на Дону получателями страховых и государственных видов пенсий являются 1,3 млн человек.