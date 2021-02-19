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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

И город, и район открестились от свалки возле трассы М4 «Дон»

Фото автора.

ЖКХ

И город, и район открестились от свалки возле трассы М4 «Дон»

Виктория Костовская
Опубликовано

Земля, на которой расположена огромная свалка близ трассы М4 «Дон», не относится к территории Каменского района.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 19 февраля — «ПИК». Как пояснил «ПИКу» замглавы администрации Каменского района по вопросам жизнеобеспечения Владимир Савин, граница территории Каменского района начинается после шумоотражающего забора на трассе М4 «Дон», а свалка расположена за ним. Убедиться в этом может любой желающий — эти данные имеются на Публичной кадастровой карте.
Напомним, огромную свалку на окраине садового товарищества «Пионер» мы обнаружили на прошлой неделе. Тогда замдиректора регионального оператора ООО «Экострой-Дон» Клавдия Гурьева пояснила, что правление товарищества не заботится о ликвидации этой свалки потому, что расположена она на землях Каменского района, а не города. По этой же причине «открестилась» от свалки и городская муниципальная инспекция.
Подробнее читайте в следующем номере газеты «ПИК» от 24 февраля.

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Автор: 16.02.2021
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