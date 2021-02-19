15 февраля 34-летняя Нина Ткачева назначена директором железнодорожного техникума.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 19 февраля – «ПИК». Ранее она занимала должность начальника сектора по местному самоуправлению в Лиховском. Руководила микрорайоном более двух лет. До того как стать муниципальной служащей, более 10 лет работала в ОАО «РЖД», в том числе и в службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Я думаю, сложностей на новой должности у меня не возникнет, — отметила Н. Ткачева. — Это мой родной техникум, закончила я его с красным дипломом. Начальником сектора по местному самоуправлению в Лиховском назначена Надежда Чикина, занимавшая ранее должность старшего инспектора администрации микрорайона.