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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Глава микрорайона Лиховского покинула свой пост

власть

Глава микрорайона Лиховского покинула свой пост

Экс-начальник Лиховского Нина Ткачева.

Глава микрорайона Лиховского покинула свой пост

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

15 февраля 34-летняя Нина Ткачева назначена директором железнодорожного техникума. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 19 февраля – «ПИК». Ранее она занимала должность начальника сектора по местному самоуправлению в Лиховском. Руководила микрорайоном более двух лет. До того как стать муниципальной служащей, более 10 лет работала в ОАО «РЖД», в том числе и в службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Я думаю, сложностей на новой должности у меня не возникнет, — отметила Н. Ткачева. — Это мой родной техникум, закончила я его с красным дипломом. Начальником сектора по местному самоуправлению в Лиховском назначена Надежда Чикина, занимавшая ранее должность старшего инспектора администрации микрорайона.

Новый начальник сектора по местному самоуправлению в мкр. Лиховском Надежда Чикина.

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Автор: 16.02.2021
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