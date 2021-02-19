В сентябре текущего года каменчанам предстоит принять участие в выборах депутатов Госдумы.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 19 февраля — «ПИК». 17 февраля на заседании постоянных комиссий городской думы депутатами был во второй раз отклонен вопрос «Об обращении в избирательную комиссию Ростовской области о возложении полномочий избирательной комиссии города на территориальную избирательную комиссию» — ТИК.

Данное решение принимается перед каждыми федеральными выборами. Чтобы не создавать специальную избирательную комиссию, ее полномочия передают ТИК, которая занимается избирательным процессом. В этом году мнения депутатов разделились. Одни считают, что создание избирательной комиссии ударит по городскому бюджету, другие — что данное решение повлияет на прозрачность выборов.

Отметим, выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва должны состояться в единый день голосования — 19 сентября 2021 года.

Напомним, на прошлых аналогичных выборах победил Александр Шолохов, который стал депутатом Государственной думы седьмого созыва по избирательному округу № 153 (Белокалитвинский – Ростовская область), куда входит и Каменск.

Подробности о спорах и решениях каменских депутатов читайте в «ПИКе» от 24 февраля.