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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Депутаты не определятся, как будет работать избирком в Каменске

Фото из архива.

политика

Депутаты не определятся, как будет работать избирком в Каменске

Валентина Лагутина
Опубликовано

В сентябре текущего года каменчанам предстоит принять участие в выборах депутатов Госдумы.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 19 февраля — «ПИК». 17 февраля на заседании постоянных комиссий городской думы депутатами был во второй раз отклонен вопрос «Об обращении в избирательную комиссию Ростовской области о возложении полномочий избирательной комиссии города на территориальную избирательную комиссию» — ТИК. 
Данное решение принимается перед каждыми федеральными выборами. Чтобы не создавать специальную избирательную комиссию, ее полномочия передают ТИК, которая занимается избирательным процессом. В этом году мнения депутатов разделились. Одни считают, что создание избирательной комиссии ударит по городскому бюджету, другие — что данное решение повлияет на прозрачность выборов.
Отметим, выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва должны состояться в единый день голосования — 19 сентября 2021 года. 
Напомним, на прошлых аналогичных выборах победил Александр Шолохов, который стал депутатом Государственной думы седьмого созыва по избирательному округу № 153 (Белокалитвинский – Ростовская область), куда входит и Каменск.

Подробности о спорах и решениях каменских депутатов читайте в «ПИКе» от 24 февраля.

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Автор: 16.02.2021
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