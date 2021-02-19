Новый объект комплексного автомобильного сервиса начали строить на ул. Королева.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 19 февраля – «ПИК». Как сообщила «ПИКу» главный архитектор Донецка Ольга Кузнецова, физическое лицо в соответствии с проектной документацией и разрешением строит объект обслуживания автотранспорта, который будет включать автомойку, станцию ремонта автомобилей и магазин сопутствующих товаров.

Строительство будет поэтапным, первый этап проекта намечают реализовать уже в текущем году.

К слову, по соседству, рядом с магазином «За рулем», готовится открытие пункта техобслуживания транспорта.