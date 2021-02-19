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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Автомобилистам Донецка добавят сервиса

Стройплощадку на ул. Королева огородили и установили первые металлические конструкции.

транспорт

Автомобилистам Донецка добавят сервиса

Елена Жукова
Опубликовано

Новый объект комплексного автомобильного сервиса начали строить на ул. Королева. 

ДОНЕЦК, Ростовская область, 19 февраля  – «ПИК».  Как сообщила «ПИКу» главный архитектор Донецка Ольга Кузнецова, физическое лицо в соответствии с проектной документацией и разрешением строит объект обслуживания автотранспорта, который будет включать автомойку, станцию ремонта автомобилей и магазин сопутствующих товаров.
Строительство будет поэтапным, первый этап проекта намечают реализовать уже в текущем году.
К слову, по соседству, рядом с магазином «За рулем», готовится открытие пункта техобслуживания транспорта.

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Автор: 16.02.2021
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