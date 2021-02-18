С 24 февраля приступит к работе на «новом старом» месте хирург Александр Ткачев.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 18 февраля – «ПИК». Новость о том, что в хирургическое отделение возвращается опытный специалист и бывший руководитель бюджетной медицины не осталась незамеченной городским сообществом.

Ранее А. Ткачев возглавлял хирургическое отделение ЦГБ, а затем ушел в коммерческую структуру и работал в лечебно-диагностическом центре им. Святого Луки. С 24 февраля он приступит к работе в должности врача-ординатора. Напомним, сегодня хирургическое отделение ЦГБ возглавляет врач-хирург высшей категории Георгий Медведев.