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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В каменскую ЦГБ вернулся хирург

здоровье

В каменскую ЦГБ вернулся хирург

Александр Ткачев. Фото: kamensk-ldc.ru

В каменскую ЦГБ вернулся хирург

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Опубликовано

С 24 февраля приступит к работе на «новом старом» месте хирург Александр Ткачев.  

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 18 февраля – «ПИК». Новость о том, что в хирургическое отделение возвращается опытный специалист и бывший руководитель бюджетной медицины не осталась незамеченной городским сообществом.
Ранее А. Ткачев возглавлял хирургическое отделение ЦГБ, а затем ушел в коммерческую структуру и работал в лечебно-диагностическом центре им. Святого Луки. С 24 февраля он приступит к работе в должности врача-ординатора. Напомним, сегодня хирургическое отделение ЦГБ возглавляет врач-хирург высшей категории Георгий Медведев.

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Автор: 16.02.2021
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