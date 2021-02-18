После 4 марта заказчик ООО «Газпром межрегионгаз» определит подрядную организацию для строительства газопровода-отвода и газораспределительных сетей, а также для выполнения пусконаладочных работ на объекте в хуторе Каменского района.

КАМЕНСКИЙ РАЙОН, Ростовская область, 18 февраля – «ПИК». Максимальная цена контракта – 342 073 380 руб. Общая протяженность газопровода – 4,76 км.

Подрядчику отводится на работы не менее 123 и не более 246 календарных дней с момента заключения договора, то есть от 4 до 8 месяцев.

Строительство должно вестись в соответствии с рабочей документацией, по окончании исполнитель устраняет все замечания по качеству, проводит испытания инженерных систем, выполняет благоустройство территории, обеспечивает наладку всего смонтированного оборудования и подведение к нему инженерных сетей. Иными словами, газ хуторяне должны получить уже в текущем году.