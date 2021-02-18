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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В этом году в Каменске спартакиада Дона будет проходить без болельщиков

Фото из архива редакции.

спорт

В этом году в Каменске спартакиада Дона будет проходить без болельщиков

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Опубликовано

27 февраля в Каменске стартует первый муниципальный этап спартакиады Дона среди трудовых коллективов.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 18 февраля – «ПИК». Из-за напряженной ситуации с коронавирусной инфекцией соревнования будут проходить без болельщиков. По этой же причине отменено торжественное открытие. 

Спартакиада начнется с соревнований. Заявки на участие в городской отдел по физической культуре и спорту подали 9 коллективов. Традиционно спортсмены будут бороться в десяти видах спорта. Возраст участников 18+. Завершение спортивного многоборья запланировано на 15 мая.

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Автор: 16.02.2021
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