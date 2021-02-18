27 февраля в Каменске стартует первый муниципальный этап спартакиады Дона среди трудовых коллективов.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 18 февраля – «ПИК». Из-за напряженной ситуации с коронавирусной инфекцией соревнования будут проходить без болельщиков. По этой же причине отменено торжественное открытие.

Спартакиада начнется с соревнований. Заявки на участие в городской отдел по физической культуре и спорту подали 9 коллективов. Традиционно спортсмены будут бороться в десяти видах спорта. Возраст участников 18+. Завершение спортивного многоборья запланировано на 15 мая.