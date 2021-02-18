Речь идет о закрытых погостах в поселках, где ранее разрешали дозахоронение умерших рядом с могилами родственников при наличии свободного места и документов о родстве. Причина в том, что кладбища оказались в санитарной зоне объектов водопользования.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 18 февраля – «ПИК». В Донецке одно действующее и 13 закрытых кладбищ. До сих пор некоторых умерших на поселковых погостах хоронили рядом с родными, теперь такой возможности не будет, сказал 17 февраля на заседании городской думы замглавы администрации Донецка по ЖКХ Виктор Попов.

Это погосты в пос. Станичном (ул. Карла Либкнехта), Макарьеве (ул. Пушкина), Дорошовке (ул. Тракторная), Комиссаровке (ул. Толбухина). Оказывается, по новым требованиям лицензионного соглашения с Минприроды области для объектов водопользования в Донецке определены зоны санитарной охраны, и рядом с ними не должно быть кладбищ с новыми могилами.

Эти погосты продолжат содержать за счет бюджета, а действующим остается только одно кладбище в районе промузла.