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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Донецке запретят хоронить на четырех кладбищах

Фото из архива.

общество

В Донецке запретят хоронить на четырех кладбищах

Елена Жукова
Опубликовано

Речь идет о закрытых погостах в поселках, где ранее разрешали дозахоронение умерших рядом с могилами родственников при наличии свободного места и документов о родстве. Причина в том, что кладбища оказались в санитарной зоне объектов водопользования.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 18 февраля  – «ПИК». В Донецке одно действующее и 13 закрытых кладбищ. До сих пор некоторых умерших на поселковых погостах хоронили рядом с родными, теперь такой возможности не будет, сказал 17 февраля на заседании городской думы замглавы администрации Донецка по ЖКХ Виктор Попов

Это погосты в пос. Станичном (ул. Карла Либкнехта), Макарьеве (ул. Пушкина), Дорошовке (ул. Тракторная), Комиссаровке (ул. Толбухина). Оказывается, по новым требованиям лицензионного соглашения с Минприроды области для объектов водопользования в Донецке определены зоны санитарной охраны, и рядом с ними не должно быть кладбищ с новыми могилами. 

Эти погосты продолжат содержать за счет бюджета, а действующим остается только одно кладбище в районе промузла.

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Автор: 16.02.2021
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