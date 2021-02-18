Два помещения включают в список приватизации на текущий год.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 18 февраля – «ПИК». Вопрос о продаже комнат школьников на ул. Ворошилова, 2а и в мкр. 60 лет Октября, 9 был рассмотрен на заседании городской думы 17 октября. Данные объекты наряду с остальными (в основном это старые автобусы) будут продавать в текущем году. Оценка комнат пройдет после голосования депутатов.

Как пояснил председатель КУИ О. Лавров, несколько предпринимателей уже интересовались объектами. Следовательно, потенциальные покупатели имеются.