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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменские комнаты школьника планируют продать с молотка

власть

Каменские комнаты школьника планируют продать с молотка

Фото автора.

Каменские комнаты школьника планируют продать с молотка

Валентина Лагутина
Опубликовано

Два помещения включают в список приватизации на текущий год.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 18 февраля – «ПИК». Вопрос о продаже комнат школьников на ул. Ворошилова, 2а и в мкр. 60 лет Октября, 9 был рассмотрен на заседании городской думы 17 октября. Данные объекты наряду с остальными (в основном это старые автобусы) будут продавать в текущем году. Оценка комнат пройдет после голосования депутатов.
Как пояснил председатель КУИ О. Лавров, несколько предпринимателей уже интересовались объектами. Следовательно, потенциальные покупатели имеются.

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Автор: 16.02.2021
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