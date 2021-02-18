Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Город обяжут предоставлять жилье участковым

власть

Город обяжут предоставлять жилье участковым

Город обяжут предоставлять жилье участковым

Данная мера была внесена в новый Устав города, который прошел публичные слушания и в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение депутатам городской думы.
Валентина Лагутина
Опубликовано

В новом Уставе появится пункт о предоставлении участковым уполномоченным полиции и членам их семей жилого помещения на период замещения указанной должности.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 18 февраля – «ПИК». Данный пункт вносится в соответствии с требованием федерального законодательства.
Правда, как город будет выполнять требование закона, пока неизвестно. В собственности муниципалитета находится порядка 900 квартир, которые все заняты. Свободны лишь общежития или квартиры, не приспособленные для проживания семей, особенно с детьми.
Эта же проблема также мешает привлекать и медицинский персонал в город. Ведь выделить нечего, а на компенсацию затрат за поднаем квартиры денег в бюджете нет. Для примера — в этом году на поддержание штанов, а именно на аренду квартир медиков, из городского бюджета выделено лишь 200 тыс. руб.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике власть

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 17 февраля
Автор: 16.02.2021
Реклама

Популярное

бизнес

Итальянскую черешню в Донецке ждут в марте

здоровье

Донецк получит две новых скорых повышенной проходимости

образование

Каменская прокуратура обнаружила, что школьников кормили просроченным творогом

происшествия

В Каменске судья огласил приговор родителям, издевавшимся над детьми

общество

На выходные в Каменске резко похолодает
Реклама
Вверх