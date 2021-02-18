В новом Уставе появится пункт о предоставлении участковым уполномоченным полиции и членам их семей жилого помещения на период замещения указанной должности.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 18 февраля – «ПИК». Данный пункт вносится в соответствии с требованием федерального законодательства.

Правда, как город будет выполнять требование закона, пока неизвестно. В собственности муниципалитета находится порядка 900 квартир, которые все заняты. Свободны лишь общежития или квартиры, не приспособленные для проживания семей, особенно с детьми.

Эта же проблема также мешает привлекать и медицинский персонал в город. Ведь выделить нечего, а на компенсацию затрат за поднаем квартиры денег в бюджете нет. Для примера — в этом году на поддержание штанов, а именно на аренду квартир медиков, из городского бюджета выделено лишь 200 тыс. руб.