Мать и отец обвинялись в совершении преступлений по трем уголовным статьям. 12 февраля Каменский районный суд вынес решение: виновны.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 17 февраля — «ПИК». В 2017 году, когда в каменской семье появился первенец — девочка, молодые родители неоднократно попадали в поле зрения полиции и инспекции по делам несовершеннолетних как злоупотребляющие спиртным.

— В 2019-м в их семье появилась еще одна дочка, — рассказывает старший помощник городского прокурора Наталья Громченко. — Мать с отцом продолжали пить, избивали своих детей, не кормили, не лечили, лишали сна. О порядке и чистоте в доме и речи не было. Дети жили как зверьки, не зная, что такое чистая одежда, детский уголок, материнская любовь и забота.

Соседи часто слышали, как мать кричит на малышей, нецензурно ругается. Видели, как она била девочек руками по голове, пинала ногами, пьяная бродила с ними по улице…

У младшей девочки, кроме инфекции, врачи диагностировали гипотрофию и дефицит массы тела 25%, причиной которых явилось плохое питание ребенка.

— 12 февраля суд назначил обвиняемым наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних, сроком на год каждому, — комментирует помощник прокурора Роман Корховой. — Судом было принято решение наказание считать условным с испытательным сроком в два года и шесть месяцев каждому. Осужденные обязаны не менять место жительства без уведомления и отмечаться раз в месяц.

Приговор вступит в законную силу на следующей неделе.

Родительских прав осужденные лишены, дети переданы в Дом ребенка.

*Ст. 156 УК РФ — неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего

— п.п. «г, е» ч. 2 ст. 117 УК РФ — истязание в отношении двух несовершеннолетних

— п. «в, г» ч. 2 ст. 112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.