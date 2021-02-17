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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Подъезд к Заводскому начали латать

Фото от читателей.

транспорт

Подъезд к Заводскому начали латать

Виктория Костовская
Опубликовано

17 февраля дорогу, ведущую от трассы М4 «Дон» к мкр. Заводскому, начали ремонтировать.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 17 февраля — «ПИК». По информации администрации Каменского района, работы по ямочному ремонту там выполняет АО «Октябрьское ДРСУ». В рамках заключенного контракта будет восстановлена дорога от съезда с виадука на трассе М4 «Дон» до указателя «Каменск-Шахтинский» при въезде в мкр. Заводской с ул. Парковой.

Отметим, эта дорога находится на балансе Каменского района, поэтому ее и ремонтируют за счет районных средств. 

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Автор: 16.02.2021
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