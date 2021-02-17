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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Из-за дымохода погорел чердак дома в Донецке

происшествия

Из-за дымохода погорел чердак дома в Донецке

Из-за дымохода погорел чердак дома в Донецке

Елена Жукова
Опубликовано

16 февраля в 16.29 пожар произошел на чердаке летней кухни на территории частного домовладения на ул. Дятлова Балка. Пострадавших нет.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 17 февраля – «ПИК».  Как сообщили в Отделе надзорной деятельности и профилактической работы в г. Донецке, предварительная причина возгорания — неправильное обустройство дымохода. В момент пожара хозяева находились дома, они пытались сами справиться с огнем. Пожарных вызвали соседи.

Огонь распространился по кровле над чердачным помещением на площади около 12 в. м.

Предполагают, что причина в трубе дымохода, которая от высокой температуры могла дать трещину.

ОНД в г. Донецке напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности, тщательно следите за состоянием отопительных приборов, электропроводки, печного отопления, не курите в постели, не используйте неисправные электропечи, камины, не оставляйте их без присмотра!

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Автор: 16.02.2021
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