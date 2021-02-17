16 февраля Госдума приняла закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта пассажиров младше 16 лет, не оплативших проезд.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 17 февраля — «ПИК». Этот запрет касается лишь тех ситуаций, когда ребенок едет в автобусе сам. Если же он будет находиться в сопровождении взрослого, последний за него обязан заплатить. В противном случае водитель вправе высадить безбилетных пассажиров на ближайшей остановке.

Отметим, инцидент, произошедший в автобусе № 25, когда ребенок вышел из автобуса на одну остановку раньше, не подходит под новый запрет.

Как выяснил корреспондент «ПИКа», водитель и маленький пассажир просто не поняли друг друга. Получив 19 руб. вместо 23, водитель открыл дверь, чтобы ребенок вышел, а тот постеснялся сказать, что ему выходить на следующей остановке. Таким образом, обвешанный сумками, мальчик прошагал еще километр по морозу и снегу.

Меж тем случаев, когда детей высаживают из общественного транспорта на большом расстоянии от их остановки, в России было много. Надеемся, что теперь водители и кондукторы будут снисходительнее относиться к маленьким пассажирам.