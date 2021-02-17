Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Детей, не оплативших проезд, запретили высаживать из автобуса

власть

Детей, не оплативших проезд, запретили высаживать из автобуса

Виктория Костовская
Опубликовано

16 февраля Госдума приняла закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта пассажиров младше 16 лет, не оплативших проезд.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 17 февраля — «ПИК». Этот запрет касается лишь тех ситуаций, когда ребенок едет в автобусе сам. Если же он будет находиться в сопровождении взрослого, последний за него обязан заплатить. В противном случае водитель вправе высадить безбилетных пассажиров на ближайшей остановке.

Отметим, инцидент, произошедший в автобусе № 25, когда ребенок вышел из автобуса на одну остановку раньше, не подходит под новый запрет. 
Как выяснил корреспондент «ПИКа», водитель и маленький пассажир просто не поняли друг друга. Получив 19 руб. вместо 23, водитель открыл дверь, чтобы ребенок вышел, а тот постеснялся сказать, что ему выходить на следующей остановке. Таким образом, обвешанный сумками, мальчик прошагал еще километр по морозу и снегу.

Меж тем случаев, когда детей высаживают из общественного транспорта на большом расстоянии от их остановки, в России было много. Надеемся, что теперь водители и кондукторы будут снисходительнее относиться к маленьким пассажирам.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:, ,
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике власть

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 17 февраля
Автор: 16.02.2021
Реклама

Популярное

бизнес

Итальянскую черешню в Донецке ждут в марте

власть

Каменск попал в число городов, в которых снимается ряд ограничений

здоровье

Донецк получит две новых скорых повышенной проходимости

образование

Каменская прокуратура обнаружила, что школьников кормили просроченным творогом

транспорт

Водитель высадил ребенка из автобуса по недоразумению
Реклама
Вверх