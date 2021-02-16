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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На заброшенной стройке в Каменске наводят чистоту

ЖКХ

На заброшенной стройке в Каменске наводят чистоту

На заброшенной стройке в Каменске наводят чистоту

Виктория Костовская
Опубликовано

16 февраля жители домов в районе школы № 3 заприметили грузовик, куда складывали мешки с мусором.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 февраля — «ПИК». А происходило это на углу ул. Гагарина и пер. Коммунистического. Корреспондент «ПИКа» выяснил, что убирали мусор на территории заброшенной стройки работники Комбината коммунальных предприятий (ККП). Как пояснил директор ККП Валерий Лощилов, работы проводятся на безвозмездной основе по просьбе администрации города.

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Автор: 16.02.2021
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