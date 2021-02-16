Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Донецк получит две новых скорых повышенной проходимости

здоровье

Донецк получит две новых скорых повышенной проходимости

Приграничный поселок находится около Северского Донца, дорога туда пролегает по пересеченной местности со сложным рельефом и перепадами высот, вдоль глубокого оврага. Асфальт из-за этого положить невозможно, грунтовку периодически отсыпают околом. Но все равно в распутицу проехать по ней сложно.

Донецк получит две новых скорых повышенной проходимости

Елена Жукова
Опубликовано

Для ЦГБ Донецка в срок до 1 июня закупят два автомобиля повышенной проходимости. Такое решение вчера, 15 февраля, принял губернатор области по итогам интерактивного приема граждан. 

ДОНЕЦК, Ростовская область, 16 февраля  – «ПИК».  С проблемой бездорожья в донецком поселке Нижняя Ореховка и труднодоступности медицинского обслуживания населения, когда в этот район и на другие окраины города не может добраться скорая, главе региона озвучил председатель территориального общественного самоуправления Нижней Ореховки Сергей Калинин.

Он отметил, что медикам приходится часть пути к пациентам проделывать пешком, а пожилым горожанам нередко приходится прибегать к помощи врачей. В этой связи председатель ТОС попросил выделить для ЦГБ машину повышенной проходимости.

Оказалось, в планах Минздрава это уже есть: министерство планирует закупить два таких автомобиля, поставщика планируют определить по итогам торгов до 1 апреля.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике здоровье

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 17 февраля
Автор: 16.02.2021
Реклама

Популярное

происшествия

Украинец вез через Донецк 1500 товаров «для друзей и соседей»

бизнес

Итальянскую черешню в Донецке ждут в марте

власть

Каменск попал в число городов, в которых снимается ряд ограничений

образование

Каменская прокуратура обнаружила, что школьников кормили просроченным творогом

здоровье

Донецк получит две новых скорых повышенной проходимости
Реклама
Вверх