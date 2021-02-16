Для ЦГБ Донецка в срок до 1 июня закупят два автомобиля повышенной проходимости. Такое решение вчера, 15 февраля, принял губернатор области по итогам интерактивного приема граждан.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 16 февраля – «ПИК». С проблемой бездорожья в донецком поселке Нижняя Ореховка и труднодоступности медицинского обслуживания населения, когда в этот район и на другие окраины города не может добраться скорая, главе региона озвучил председатель территориального общественного самоуправления Нижней Ореховки Сергей Калинин.

Он отметил, что медикам приходится часть пути к пациентам проделывать пешком, а пожилым горожанам нередко приходится прибегать к помощи врачей. В этой связи председатель ТОС попросил выделить для ЦГБ машину повышенной проходимости.

Оказалось, в планах Минздрава это уже есть: министерство планирует закупить два таких автомобиля, поставщика планируют определить по итогам торгов до 1 апреля.